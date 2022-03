Kapitän Adrian Breitlauch (am Ball) wird den Dragons in Karlsruhe mit Topscorer Stanley Whittaker (links) fehlen. FOTO: Rolf Kamper Basketballer starten in Schlussphase Artland Dragons: Wie endet die Saison? Von Malte Schlaack | 24.03.2022, 19:01 Uhr

Im übertragenen Sinne ist das Ziel für die Artland Dragons schon zu sehen. Die große Frage ist jetzt aber noch, was hinter der Linie auf die Quakenbrücker Basketballer wartet, wenn die Saison in der ProA in knapp zwei Wochen beendet ist.