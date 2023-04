Kampf um jeden Ball: Drache Will Christmas (l.) im Duell mit dem Münsteraner Stefan Weß. Foto: Christian Wüst up-down up-down Völlig außer Form Artland Dragons kassieren in Münster dritte Niederlage in Folge Von Malte Schlaack | 12.04.2023, 21:59 Uhr

In rund drei Wochen beginnen die Playoffs in der ProA. Die Artland Dragons werden dann dabei sein – in der aktuellen Verfassung allerdings wohl nicht lange. Die Quakenbrücker Basketballer kassierten mit dem 77:83 bei den WWU Baskets Münster die dritte Niederlage in Folge und sind völlig außer Form.