Artland Dragons verlieren in Kirchheim, sind aber in den Playoffs dabei Von Malte Schlaack | 02.04.2023, 13:29 Uhr

Zum zweiten Mal in fünf Jahren werden die Artland Dragons an den Playoffs in der ProA teilnehmen. Zu Jubelstürmen führte das bei den Quakenbrücker Basketballern aber erst einmal nicht – dafür war die Leistung bei der 75:89-Niederlage (35:36) ganz einfach zu schlecht.