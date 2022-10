Zu Fall gebracht wurden die Artland Dragons (am Boden Daniel Zdravevski) im Derby von Rasta Vechta (Joel Aminu, links und Chavares Flanigan). Foto: Rolf Kamper up-down up-down In der Offensive geht überhaupt nichts Artland Dragons verlieren Derby zum Saisonauftakt deutlich Von Malte Schlaack | 01.10.2022, 21:26 Uhr

Die Artland Dragons sind mit einer deutlichen Niederlage in die Saison in der ProA gestartet. Im Derby gegen Rasta Vechta unterlagen die Quakenbrücker Basketballer nach einem starken Leistungseinbruch in der Offensive klar mit 61:88 (40:49). Das mit Abstand beste an dem Spiel: Die Artland Arena war nach längerer Zeit erstmals wieder ausverkauft.