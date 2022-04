Gestern ging schließlich nichts mehr. Dabei gab es letztlich mehr Tickets für Dragons-Fans als in den Vorjahren: Nicht mehr 20, sondern zehn Prozent der Plätze, sprich in Quakenbrück 300, müssen dem Gast und seinen Fans zugestanden werden. Sie werden geblockt bis zwei Tage vor dem Spiel, ein möglicher Rest wird dann freigeschaltet.

Karten für das nächste Heimspiel gegen Gießen in einer Woche gibt es noch, ab dem 4. Oktober dann Tickets für das dritte Heimspiel zwei Wochen später gegen Exmeister Köln. Zum ersten Heimspiel in der Liga hatte gestern Thorsten Leibenath als neuer Trainer das Wort auf der ersten Textseite im Dragons-Info-Heft. „Sie haben mit meinem Vorgänger Chris Fleming viele tolle Erfolge feiern dürfen. Wir werden hart arbeiten, um Ihnen ähnlich schöne Momente bieten zu können“, erklärte der Coach gegenüber den Fans und bedankte sich „für den herzlichen Empfang“ beim Champions-Cup.

Herzlich geht es auch zu, wenn sich die Schiedsrichter der Liga und die Kommentatoren von BBL.TV begrüßen. Schließlich sehen sie sich Woche für Woche irgendwo in der Republik und kennen sich entsprechend weit über ein „Hallo“ hinaus. Vor allem Stefan Koch, der als anerkannter Kommentator und als erfolgreicher Trainer zum festen Inventar der BBL zählt. Gestern durfte der Gießener wie gewohnt fachmännisch zwei Stunden lang sprechen, heute wäre er nicht dran, wenn auch aus Bonn (gegen Oldenburg) übertragen würde. Sein Bruder Michael, als Spieler mit Deutschland Europameister, ist Coach in Bonn, weshalb Sportdigital-TV versucht, Neutralität zu wahren und einen gemeinsamen Bruder-Auftritt vor der Kamera zu vermeiden.

In Bonn dabei ist heute Ralf Rehberger als Spion, in gleicher Mission James Duncan als anderer Kotrainer am Sonntag in Göttingen, wo Bamberg mit Chris Fleming die Auftaktschlappe von Mittwoch gegen Ulm postwendend korrigieren muss. Den Vogel schoss am Donnerstag Aufsteiger Nördlingen mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel ab.