Mit viel Selbstvertrauen treten die Dragons um Jonas Weitzel (am Ball) zum Spiel gegen Jena an. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Gegner kommt mit Niederlage im Gepäck Artland Dragons nach Pause bereit für Jena Von Malte Schlaack | 18.11.2022, 17:07 Uhr

Mit vier Siegen in Folge im Rücken haben die Artland Dragons eine recht entspannte Länderspielpause verbracht. Nun geht es für die Quakenbrücker Basketballer weiter, und mit Medipolis Science City Jena kommt am Samstag (19.30 Uhr) ein Spitzenteam in die Artland Arena.