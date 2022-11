Nur schwer aufzuhalten: Will Christmas (am Ball) zieht an Ex-Drache Andreas Seiferth vorbei. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Christmas führt defensivstarkes Kollektiv an Artland Dragons: Nicht alle Helden sind sichtbar Von Malte Schlaack | 07.11.2022, 07:00 Uhr

Die Artland Dragons sind mittlerweile in ihrer fünften Saison in der ProA und haben entsprechend schon einiges erlebt. Die längste Siegesserie bisher stand bei drei Siegen – bis jetzt. Mit dem 78:68 (42:36) gegen die WWU Baskets Münster haben die Quakenbrücker Basketballer nun viermal in Serie gewonnen und haben den schwachen Saisonstart so gut wie vergessen gemacht.