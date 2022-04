„Ich habe zwar nicht die Daumen für Lüttich gedrückt, aber ich war erleichtert, dass am Ende die Belgier gewonnen haben“, gesteht Leibenath. So blieb den Quakenbrückern die Reise nach Sibirien erspart – sogar für ein mögliches Viertelfinale.

Das freute auch die Spieler um Kapitän Darren Fenn, der wenig wählerisch bei den Gegnern war: „Mir ist egal, wo es hingeht, Hauptsache es ist nah an Deutschland.“ Nur einer hatte beim Essen nach dem Spiel Spaß daran, Werbung für das Team aus Sibirien zu machen: Alexander Seggelke. Die Enttäuschung, dass es nun doch „nur“ nach Lüttich geht, hielt sich aber in Grenzen. „Sportlich gesehen ist es sicher besser so“, sagt er.

Da stimmte auch der Trainer zu, der die weite Reise besonders scheute. Mit zwei Teams vom Balkan und einer belgischen Mannschaft in der Gruppe halten sich nun zumindest diese Strapazen in Grenzen. „Derzeit kommen wir auf 46 Pflichtspiele in der Saison, das ist anstrengend genug“, sagt Leibenath, der trotzdem hofft, dass es noch mehr werden. „Das würde heißen, dass wir in die Play-offs in der Bundesliga und ins Viertelfinale der Eurochellenge kommen.“

Die beiden bestplatzierten der Gruppe J schaffen es dorthin, danach winkt das Top-Four. Die Chancen für ein Weiterkommen möchte Leibenath nur ungern einschätzen. „Das ist eine ausgeglichene Gruppe“, sagt er: „Da gibt es keinen Favoriten.“

Und wie schätzt der Coach die Gegner ein? „Belgrad und Zagreb setzen beide auf die Jugend und sind sehr europäisch geprägte Mannschaften“, sagt Leibenath über die beiden Teilnehmer der Adriatic League ABA. „Lüttich ähnelt eher uns. Eine amerikanisch geprägte Mannschaft, die sehr athletisch ist“, urteilt er über den derzeitigen Tabellenführer der belgischen Liga.

Belgrad hatte sich der Dragons-Coach sogar vor dem letzten Spieltag als Gruppengegner gewünscht. „Es ist interessant zu sehen, wie sich die junge Mannschaft entwickelt hat“, sagt Leibenath und betont: „Das Team ist größtenteils zusammen geblieben.“ In der vergangenen Saison hatten die Dragons das Hinspiel im Eurocup 65:93 verloren, mit einem 73:62 im Rückspiel jedoch das Erreichen der nächsten Runde gesichert.