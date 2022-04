Default Bild FOTO: Archiv Artland Dragons „Keinen Wunderheiler“ 17.02.2009, 23:00 Uhr

Die Frage kennt Thorsten Lei benath. Und der Trainer der Artland Dragons muss sie auch am Dienstag so be antworten wie an den Tagen zuvor. „Noch nichts perfekt“ ist bei der Suche nach einem neuen Spielmacher, ohne dass der Coach in Panik verfällt. „Wir holen nur einen Spieler, von dem wir auch hundertprozentig überzeugt sind, dass er uns weiterhilft.“