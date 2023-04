So macht der Job richtig Spaß: Dragons-Geschäftsführer Marius Kröger (l.) mit Trainer Patrick Flomo. Foto: Rolf Kamper up-down up-down „Es ist schon verrückt“ Artland Dragons: In zwölf Monaten vom Absteiger zum Playoffteam Von Malte Schlaack | 03.04.2023, 22:04 Uhr

Am 2. April 2022 spielten die Artland Dragons bei den Kirchheim Knights, verloren und waren so gut wie abgestiegen. Genau 364 Tage später spielten die Quakenbrücker Basketballer nun wieder in Kirchheim, verloren erneut – und qualifizierten sich trotzdem vorzeitig für die Playoffs. In zwölf Monaten ist viel passiert bei den Drachen, und die Entwicklung soll nicht zu Ende sein.