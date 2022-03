Gerne einen weiteren Höhenflug wie in den Playoffs der vergangenen Saison möchte Spielmacher Zach Ensminger (am Ball) gegen die Rostock Seawolves erleben. FOTO: imago/Beautiful Sports Vor Spiel gegen Tabellenführer Artland Dragons: Haben das Potenzial, gegen Rostock zu gewinnen Von Malte Schlaack | 03.03.2022, 18:40 Uhr

In einer nahezu aussichtslos erscheinenden Situation kann etwas Pragmatismus sicher nicht schaden. Was also spricht für die Artland Dragons als Drittletztem der ProA vor dem Gastspiel des Tabellenführers der Rostock Seawolves am Freitag?