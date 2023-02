Am 3. Februar 2018 gab es vor guter Kulisse das letzte Spitzenspiel in der Artland Arena. Noch in der ProB besiegten die Dragons seinerzeit Tabellenführer Schalke 04. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Das erste Spitzenspiel seit fünf Jahren Artland Dragons empfangen Tübingen und hoffen auf eine Tanzeinlage des Bürgermeisters Von Malte Schlaack | 03.02.2023, 17:42 Uhr

Fast auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dass die Artland Dragons in der heimischen Arena zuletzt eine Partie hatten, die das Prädikat „Spitzenspiel“ trug. Am 3. Februar 2018 gewannen die Quakenbrücker Basketballer in der ProB als Zweiter gegen Tabellenführer Schalke 04 mit 78:68. Am 4. Februar 2023 lautet das Duell nun Artland Dragons gegen Tigers Tübingen – der Dritte der ProA empfängt den Zweiten.