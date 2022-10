Vor knapp zehn Jahren gewannen die Artland Dragons mit Dennis Horner, Anthony King und Kristaps Valters (von links) 86:82 in Gießen. Archivfoto: Huebner up-down up-down Nach fast zehn Jahren Artland Dragons feiern Wiedersehen bei den Gießen 46ers Von Christoph Schillingmann und Sportredaktion | 07.10.2022, 19:07 Uhr

Fast zehn Jahre ist es her, dass die Artland Dragons zuletzt bei den Gießen 46ers zu Gast waren. Am 10. November 2012 trafen die Quakenbrücker in der Bundesliga auswärts auf die Hessen und gewannen 86:82. Nun treffen die beiden Ex-Bundesligisten am Sonntag um 16 Uhr in Gießen in der ProA aufeinander.