Beim letzten Duell gegen Vechta war Chase Griffin (am Ball) noch Spieler, jetzt ist er Co-Trainer. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Alles andere als ein Kaltstart Artland Dragons eröffnen Saison mit dem Derby gegen Vechta Von Malte Schlaack | 30.09.2022, 16:40 Uhr

Die Arena wird so voll wie schon lange nicht mehr an einem ersten Spieltag, wenn die Dragons gegen Vechta in die Saison starten.