Plötzlich Favorit Artland Dragons müssen sich gegen Düsseldorf in neuer Rolle zurechtfinden Von Johannes Kleigrewe | 10.02.2023, 11:11 Uhr

Vier Siege fuhren die Basketballer der Artland Dragons in der Pro A zuletzt ein und kletterten so auf Platz drei der Tabelle. Dadurch findet sich die Mannschaft vor ihrem Heimspiel gegen die Giants aus Düsseldorf am Sonntag (ab 17 Uhr) in einer ungewohnten Rolle wieder: der des Favoriten.