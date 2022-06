Symbolbild: Die Dragons um Darius Hall (links) gerieten in Paderborn unerwartet ins Straucheln. FOTO: Archiv Artland Dragons Dragons ein Schatten der Vorwochen 16.11.2008, 16:08 Uhr

Eine Bauchlandung erlebten die Arland Dragons am zehnten Spieltag der Basketball-Bundesliga. Nach fünf Siegen in Folge fanden die Quakenbrücker Basketballer bei der gerechten 85:95-Niederlage als Gast der Paderborn Baskets nicht die richtige Einstellung zum unorthodoxen Spiel der Westfalen. Entweder rieben sich die Dragons in Einzelaktionen auf oder passten sich der hektischen Zufallsspielweise der Streetball-Zocker im Paderborner Trikot.