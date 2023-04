Rückkehr: Adrian Breitlauch kehrt mit den Eisbären Bremerhaven zu seinem Ex-Verein Artland Dragons zurück. Foto: imago/Eibner up-down up-down Direkt mit Energie Artland Dragons: Gegen die Eisbären den Start nicht verschlafen Von Malte Schlaack | 08.04.2023, 18:51 Uhr

Zwei Spiele in Folge haben die Artland Dragons zuletzt Anfang Dezember verloren (in Tübingen und gegen Kirchheim). Damit diese Phase weiter anhält, müssen die Quakenbrücker Basketballer in der ProA am Karsamstag (19.30 Uhr) gegen die Eisbären Bremerhaven gewinnen. Beide Teams hatten zuletzt eine starke Bilanz.