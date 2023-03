Wieder zwei Punkte mehr: Damari Milstead gibt das passende Zeichen für den Sieg der Artland Dragons gegen die Uni Baskets Paderborn Foto: Rolf Kamper up-down up-down Überragende Defensivleistung in der zweiten Hälfte Artland Dragons feiern Kantersieg gegen Paderborn Von Malte Schlaack | 26.03.2023, 18:57 Uhr

Die Artland Dragons bleiben in der ProA auf Erfolgskurs. Die Quakenbrücker Basketballer besiegten die Uni Baskets Paderborn mit 84:70 (47:41) und feierten so den dritten Sieg in Folge.