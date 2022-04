Ob es nun an dem „Vorspiel“ vor elf Tagen beim Champions-Cup gegen Alba, am Gegner, an einer gewissen Müdigkeit derer, die sich ohnehin bei stets „ausverkauft“ keine Chance ausrechnen, oder an dem für den Saisonstart fehlenden Bewusstsein liegt – die Dragons wollen die Zähflüssigkeit bei der Nachfrage nach Karten für heute sowie das nächste Heimspiel in acht Tagen gegen Gießen nicht als beängstigend sehen. „Der Vorverkauf war auch in den Vorjahren bei den ersten Spielen immer recht schleppend. Die Menschen müssen sich erst daran gewöhnen und daran erinnern lassen, dass die Saison wieder los geht“, meint Manager Marko Beens.