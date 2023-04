Klare Sache im Hinspiel: Am ersten Spieltag verloren die Artland Dragons (in weiß) das Heimspiel gegen Rasta Vechta mit 61:88. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Als Außenseiter ins Derby Artland Dragons treten beim sehr heimstarken Nachbarn in Vechta an Von Malte Schlaack | 21.04.2023, 18:19 Uhr

Am Samstag (19.30 Uhr) wird im Rasta Dome in Vechta das 200. Pflichtspiel des Profiteams seit der Eröffnung ausgetragen. Mit einem Sieg kann Rasta Vechta, das in dieser Saison bisher alle 16 Heimspiele gewonnen hat, den ersten Platz in der Hauptrunde der ProA fixieren. Da kommen die angeschlagenen Artland Dragons mit vier Niederlagen in Folge im Gepäck doch eigentlich genau richtig – oder?