„Das erste von zwei Spielen zwischen den Teams auf den Plätzen zwei bis vier haben wir vor einer Woche abgegeben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nun den zweiten Vergleich sichern“, sagt der Coach, auch wenn er weiß, was ihn belastet und was auf sein Team zukommt. Belastend wirkt die personelle Situation, denn der Einsatz von Bryan Bailey (Oberschenkel) ist laut Koch „unwahrscheinlich“ nach dessen Verletzung vom Dienstag in Moskau.

Wahrscheinlich dagegen das Comeback von David Holston (nach Grippe und Bänderverletzung), der freilich seit zwei Wochen ohne wirkliches Training und weiter nicht beschwerdefrei ist. „Okay“ ist Darren Fenn nach Magen-Darm-Virus und Pause in Moskau, wo ansonsten ein zuvor in Berlin abgewatschtes und ohnehin angeschlagenes Team weitere Kraft ließ.

Und das ausgerechnet zwischen den beiden Topspielen, sprich vor dem Duell mit dem Sensationsteam dieser BBL-Saison, das im Gegensatz zu den Dragons eine ganze Woche Zeit und Muße ohne Reisestrapazen hatte, sich auf das Verfolgerduell heute vorzubereiten. Was Koch neben der eigenen Schwächung am meisten beschäftigt: die besondere Qualität der Ulmer in der stets wechselnden Verteidigung, die bei den Dragons helle Köpfe und schnelles Umschalten verlangt. In der Offensive könnten sich die Quakenbrücker wie fast alle anderen Klubs die Zähne am „Klotz“ Bryant ausbeißen, wenn nicht gerade Günther unwiderstehlich zum Korb zieht und Swann aus allen Lagen Dreier trifft – nicht zu vergessen Topspieler wie der zuletzt fehlende Watts sowie Griffin und Trice, an den die Dragons schlechte Erinnerungen haben.

Doch Jammern hilft nichts. Allein gilt, was Koch simpel, aber treffend ausdrückt: „Es ist, wie es ist.“