Zu Beginn des Spiels nahm Coach Stefan Koch erneut einige Veränderungen vor. In der Starting Five stand neben Demond Mallet auch Neuzugang Branislav Ratkovica. Mann der ersten Minuten war allerdings Anthony King. Der Center der Drachen erzielte die ersten zehn Punkte seines Teams und war eine stets präsente Anspielstation. Insgesamt war das Spiel in der Anfangsphase geprägt von einer hohen Trefferquote auf beiden Seiten. Die erste Oldenburger Führung zum 12:10 konterte Mallet mit einem Dreier. Was King auf der einen Seite, war Ricky Paulding auf der anderen Seite. Der Routinier der Oldenburger zeigte offensiv seine ganze Klasse und erzielte im ersten Viertel elf Punkte. Nach den ersten zehn Minuten einer hochklassigen und umkämpften Begegnung stand es 24:23 für die Gastgeber.

Den zweiten Abschnitt eröffnete Julius Jenkins mit einem Vier-Punkt-Spiel, als er bei einem erfolgreichen Dreier gefoult wurde. Die ersten Punkte für die Dragons erzielte der gute Ratkovica. Dennoch kamen die Dragons nicht richtig heran, denn die Konzentration in der Abwehr ließ etwas nach und ermöglichte den Baskets einige einfache Punkte. Als Koch dann nach einem Pfiff der Schiedsrichter ein technisches Foul wegen Meckerns kassierte und Wysocki einen Dreier versenkte schien die Partie komplett in eine Richtung zu kippen. Neben der nachlassenden Defensivleistung ging auch offensiv zu wenig. Die Folge: nach sechs Minuten im zweiten Viertel hatten die Dragons erst magere vier Punkte erzielt. Fünf Punkte von Mallet hielten die Drachen in der Folge zwar noch im Spiel, aber Oldenburg hatte stets die passende Antwort parat und traf vor allem hochprozentig (67 Prozent aus dem Feld, 55 Prozent Dreier). Dennoch: mit einem kurzen Schlussspurt verkürzten die Drachen den Rückstand auf neun Punkte und es ging mit einem 37:46 in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit eröffnete Paulding mit seinem siebten Treffer in Serie, außerdem schwächte sich Mallet mit zwei schnellen Fouls direkt hintereinander. Insgesamt lief das Spiel ähnlich wie im zweiten Viertel. Hatten die Dragons die Gelegenheit entscheidend näher zu kommen, vergaben sie diese; zudem hielt Oldenburg die exzellente Wurfquote. Mit einem Dreier von Jpyce betrug der Rückstand Mitte des Viertels erstmals 15 Punkte - Oldenburgs Coach Sebastian Machowsky hat zu diesem Zeitpunkt im ganzen Spiel noch keine Auszeit genommen. Stefan Koch wählte zum dritten Mal dieses Mittel, doch es brachte nichts. Im Gegenteil: King wurde unter dem Korb zweimal geblockt, Jenkins traf den Dreier und das Spiel war bei 19 Punkten Rückstand im Prinzip gelaufen. Doch die Dragons gaben nicht auf und kämpften sich bis zum Ende des dritten Abschnitts noch einmal auf zwölf Punkte zum 53:65 heran.

Das kleine Fünkchen Hoffnung der Artländer zerstörte Paulding mit zwei Dreiern, denen Joyce einen weiteren hinzufügte und so den Abstand wieder auf 19 Punkte schraubte. Guido Grünheid kassierte ein unsportliches Foul und die Dinge nahmen ihren Lauf. Die Luft war aus aus dem Spiel, dass die Dragons verdient mit 68:84 verloren. „Oldenburg hat gezeigt, auf welch hohem Niveau sie in allen Bereichen des Basketballs agieren. Wir hatten gute Momente, aber die reichen gegeen so einen Gegner über 40 Minuten nicht aus“, sagte Stefan Koch nach dem Spiel.

Beste Werfer bei den Dragons waren Mallet (15), King (14) und Ratkovica (12), bei den Oldenburgern stachen neben Paulding (22) noch Kramer (14), Joyce und Jenkins (beide 12) heraus. Weiter geht es für die Artland Dragons mit dem Heimspiel am kommenden Sonntag, den 10. März, um 15 Uhr gegen ALBA Berlin.