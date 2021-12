Auch Adam Pechacek konnte die Artland Dragons nicht vor der nächsten Niederlage bewahren.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Als wäre die Niederlage im ersten Derbypflichtspiel gegen Rasta Vechta seit 2014 nicht schon ärgerlich genug. Nach dem 86:91 (46:39) stehen die Quakenbrücker Basketballer auf einem Abstiegsplatz in der ProA.

Der Blick in die Statistik verwundert und ist ziemlich trügerisch: Die Drachen treffen am fünftbesten in der Liga aus dem Feld, hatten vor dem Spiel die beste Dreierquote, treffen am besten Freiwürfe, geben die viertmeisten Assists und habe