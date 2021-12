Letzte Saison noch Gegner: Akim Jonah (rechts) für das Team Ehingen Urspring im Duell mit Dragons-Topscorer Gerel Simmons.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons sind zum ersten Mal seit Saisonbeginn auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Für die Centerposition und damit in erster Linie als Entlastung für Adam Pechacek schließt sich Akim Jonah den Quakenbrücker Basketballern an.

Der 23-Jährige war zuletzt für das Team FOG Næstved in Dänemark aktiv, verfügt aber schon über einige Erfahrung in Deutschland. In Berlin geboren, kam er über Eintracht Stahnsdorf zum Team Ehingen Urspring, für das er in der vergangenen Sa