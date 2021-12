Jacob Knauf (rechts) von den Artland Dragons ist nach seiner Zerrung wieder zurück.

Rolf Kamper

Quakenbrück. In der vergangenen Saison haben die Tigers Tübingen ihr letztes Spiel in der heimischen Paul-Horn-Arena gegen die Artland Dragons bestritten, bevor die in ein Impfzentrum umgewandelt wurde. Am Samstag folgt der letzte Auftritt in der Ausweichspielstätte. Gegner: wieder die Dragons.

Dabei hätten die Quakenbrücker Basketballer wohl am wenigsten gegen eine Wiederholung des Ergebnisses aus der Vorsaison einzuwenden: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr am 12. Dezember gewannen die Drachen mit 97:90. Mit dem Spiel jetzt h