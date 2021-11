Zug zum Korb: Demetrius Ward im Spiel der Artland Dragons gegen die Kirchheim Knights.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons können in dieser Saison keine zwei Spiele in Folge gewinnen. Drei Tage nach der Gala in Schwenningen (99:55) zeigten die Quakenbrücker Basketballer wieder eine deutlich schwächere Leistung und verloren mit 80:90 (36:44).

1. Viertel: Nach zwei Spielen Verletzungspause kehrte Spielmacher Zach Ensminger zurück und rückte noch nicht in die Starting Five zurück. Das Spiel begannen Thorben Döding, Chase Griffin, Adrian Breitlauch, Taren Sullivan und Adam Pechacek