Die Artland Dragons zeigten eine beeindruckende Leistung (Archivfoto).

Rolf Kamper

Villingen-Schwenningen. Die Artland Dragons haben einen großen Befreiungsschlag gelandet. In der ProA gewannen die Quakenbrücker Basketballer deutlich mit 99:55 (59:34) bei den Wiha PAnthers Schwenningen und zeigten die beste Saisonleistung.

Ohne Spielmacher Zach Ensminger waren die Drachen mit nur neun Spielern in den Schwarzwald gereist. Während die Quakenbrücker nicht gut in die Saison gekommen waren, hatte Schwenningen von den ersten sieben Spielen fünf und zuletzt drei in