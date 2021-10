Artland Dragons kassieren verdiente Niederlage in Rostock

Offensiv lief in Rostock für die Artland Dragons fast alles über Adam Pechacek (am Ball).

Stefan Junghanns

Rostock. Die Artland Dragons bleiben in der ProA in der unteren Tabellenhälfte hängen. Bei den Rostock Seawolves verloren die Quakenbrücker Basketballer nach erneut schwacher Leistung mit 69:79 (35:38) und kassierten so die vierte Niederlage im sechsten Saisonspiel.

1. Viertel: Jonas Weitzel war nach seiner Schulterverletzung aus dem Spiel gegen Trier nicht rechtzeitig fit geworden. In der Starting Five standen damit Zach Ensminger, Adrian Breitlauch, Demetrius Ward, Jacob Knauf und Adam Pechacek. Die