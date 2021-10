Wenig Platz bekamen die Artland Dragons um Daniel Zdraveski (am Ball) beim Spiel in Leverkusen.

Uwe Pulsfort

Leverkusen. Nach der Niederlage gegen Itzehoe haben die Artland Dragons auch ihr Auswärtsspiel gegen Leverkusen verloren. Die Mannschaft von Trainer Tuna Isler offenbarte dabei einige Schwächen.

Eins werden viele Teams in der ProA am Ende der Saison in der Bilanz stehen haben: eine Auswärtsniederlage in Leverkusen. Insofern ist das deutliche 78:97 (36:45) der Artland Dragons bei den heimstarken Bayer Giants kein Beinbruch. Die Art