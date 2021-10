Als Team zusammenstehen wollen die Artland Dragons auch bei der Heimpremiere gegen Itzehoe.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Am vierten Spieltag haben die Artland Dragons in der ProA ihr erstes Heimspiel. Gegen die Itzehoe Eagles kommt es außerdem zur Zuschauerrückkehr in der Artland Arena nach 587 Tagen.

Chase Griffin, Thorben Döding und Marvin Möller gehören bei den Artland Dragons zu einem recht exklusiven Kreis. Die drei sind die einzigen Spieler des Kaders, die wissen, wie es ist, vor Publikum für die Quakenbrücker Basketballer in der A