Gefordert sind die Artland Dragons um Kapitän Adrian Breitlauch (links) gegen dessen langjährigen Verein Eisbären Bremerhaven.

imago/Zink

Quakenbrück. Nach einem spielfreien Wochenende treten die Artland Dragons in der ProA am Sonntag, 3. Oktober, um 15 Uhr bei den Eisbären Bremerhaven an. Ziel: Der erste Saisonsieg.

15 Tage zwischen zwei Spielen während einer Basketballsaison können eine willkommene Pause sein. Die Artland Dragons hatten jetzt so viel Zeit, aber nicht unbedingt viel Lust darauf. Schließlich hatten die Quakenbrücker Basketballer erst ei