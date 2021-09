Die Artland Dragaons in der Saison 2021/22: (hinten von links) Jacob Knauf, Darren Aidenojie, Taren Sullivan, Demetrius Ward, Adam Pechacek, Zach Ensminger, Adrian Breitlauch, Jonas Weitzel, Daniel Zdravevski, Chase Griffin sowie (vorne von links) Jegor Cymbal, Thorben Döding und Marvin Möller.

Artland Dragons/BP Blueprint

Quakenbrück. Nach 139 Tagen Pause sind die Artland Dragons wieder da. Los geht die Saison in der ProA für die Quakenbrücker Basketballer mit dem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons am Samstag.

Die Vorsaison wurde auf dem achten Platz in der Hauptrunde und dem vierten Platz in der Gruppe der Playoffs abgeschlossen. Die neue Spielzeit startet nun mit dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei den Nürnberg Falcons. Nach eine