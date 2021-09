Endlich wieder mit Fans, wie hier im Testspiel gegen Bremerhaven, dürfen die Artland Dragons spielen.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Seit fast anderthalb Jahren haben die Fans der Artland Dragons kein Heimspiel ihrer Basketballer mehr gesehen. Daran wird sich auch zu Beginn der ProA-Saison am Wochenende zunächst nichts ändern.

Erst am 9. Oktober bestreiten die Quakenbrücker ihre erste Partie in der Artland Arena. Was aus Fansicht natürlich ärgerlich ist, verschafft den Verantwortlichen willkommenen Spielraum in der Planung. Eins stellt Marius Kröger direkt klar: