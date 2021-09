Immer voll bei der Sache: Dragons-Trainer Tuna Isler.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Mit einem Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons starten die Artland Dragons am Samstag (18.30 Uhr) in ihre vierte Saison in der ProA.Im Interview spricht Trainer Tuna Isler über Frühform, Potenziale und Ziele.

Herr Isler, sechs Siege aus sieben Testspielen, dazu in den meisten Partien überzeugt. Macht Ihnen ihr eigenes Team mittlerweile etwas Angst? Das noch nicht, da man Ergebnisse in der Vorbereitung immer mit Vorsicht genießen sollte. Die Resu