Artland Dragons starten mit neuem Sponsoringkonzept in die Saison

Ordentlich was los war bei der Saisoneröffnung der Artland Dragons im Trainingscenter neben der Artland Arena.

Artland Dragons/BP Blueprint

Quakenbrück. Aus sportlicher Sicht sind die Artland Dragons vollkommen bereit, wenn am Samstag in Nürnberg die neue Saison in der ProA beginnt. Doch auch hinter den Kulissen tut sich im wirtschaftlichen Bereich einiges bei den Quakenbrücker Basketballern.

Beim Saisonauftakt für Sponsoren und Freunde der Drachen wurde jetzt ein neues Konzept vorgestellt. Vor rund einem Jahr begann die Zusammenarbeit mit einer Sportmarketingagentur aus Braunschweig. Im Zuge dessen wurde die Organisation in den