Nicht dabei beim letzten Test der Dragons ist Demetrius Ward (am Ball).

Rolf Kamper

Quakenbrück. In einer Woche beginnt für die Artland Dragons die Saison in der ProA mit dem Spiel in Nürnberg. Die Vorbereitung lief insbesondere mit Blick auf die Testspiele sehr gut.

Daran soll sich für die Quakenbrücker Basketballer am Samstag (18.30 Uhr) auch nichts mehr ändern. Gegen Ligakonkurrent VfL Sparkassenstars Bochum soll im siebten Test der sechste Sieg her (ein Unentschieden). Ausgetragen wird die Partie in