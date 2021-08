Ganz schön lange her: Am 8. März 2020 spielten die Artland Dragons im Heimspiel gegen die Uni Baskets Paderborn letztmals vor Publikum in der Artland Arena.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Nach fast 18 Monaten werden die Artland Dragons erstmals wieder vor Fans spielen. Für die Partie gegen Bremerhaven am Sonntag gibt es ein begrenztes Kontingent.

Am Mittwochnachmittag bestreiten die Artland Dragons gegen die Itzehoe Eagles zwar ihr nächstes Testspiel in Vorbereitung auf die Saison in der ProA. Viel größere Schatten wirft aber die übernächste Partie der Quakenbrücker Basketballer. Am