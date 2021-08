Neu bei den Dragons: Demetrius Ward (links), hier mit Zach Ensminger.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Mit fast komplettem Kader sind die Artland Dragons in die Vorbereitung auf die neue Saison in der ProA gestartet. In den kommenden sieben Wochen wollen sich die Quakenbrücker Basketballer die nötige Kondition und Wettkampfhärte verschaffen. Das erste Saisonspiel wird am 18. September bei den Nürnberg Falcons stattfinden.

Lediglich US-Neuzugang Taren Sullivan fehlte absprachegemäß zum Auftakt im Dragons Center. Mit dabei waren die Neuzugänge Demetrius Ward, Jonas Weitzel, Adam Pechacek und Daniel Zdravevski sowie die bisherigen Spieler Zach Ensminger, Thorbe