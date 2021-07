Künftig ein Drache: Daniel Zdarvevski (rechts) wechselt von Phoenix Hagen zu den Artland Dragons.

Foto: imago images/eu-images

Quakenbrück. Die kommende Saison in der ProA nimmt für die Artland Dragons immer mehr Kontur an. So steht zum einen der Spielplan der Quakenbrücker Basketballer fest, außerdem gibt es einen weiteren Neuzugang.

Los geht es für die Dragons mit einem Auswärtsspiel am 18. September bei den Nürnberg Falcons. Da die ProA mit 17 Mannschaften an den Start geht, haben die Drachen schon am zweiten Spieltag, Der erste Auftritt in eigener Halle folgt erst am