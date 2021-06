Thorben Döding (am Ball) bleibt zwei weitere Jahre ein Drache.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Der Kader der Artland Dragons in der 2. Basketball-Bundesliga ProA nimmt immer weiter Form an. Die Quakenbrücker verlängern den Vertrag mit Aufbauspieler Thorben Döding um zwei weitere Jahre. Der 22-Jährige läuft bereits seit 2012 in verschiedenen Teams der Drachen auf.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass uns in Thorben Döding ein weiterer waschechter Quakenbrücker Junge erhalten bleibt", sagt Marius Kröger, Geschäftsführer der Dragons. "In den vergangenen Jahren hat er nachhaltig unter Beweis gestellt, woh