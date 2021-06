Künftig kein Drache mehr: Danielius Lavrinovicius (am Ball) wird nicht mehr für die Artland Dragons spielen

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons haben eine Saison in der ProA komplett ohne Zuschauer in Heimspielen hinter sich. In der kommenden Spielzeit soll sich das für die Quakenbrücker Basketballer wieder ändern.

Jetzt wurden erste Modalitäten rund um die Dauerkarten veröffentlicht. Außerdem haben die Drachen einige Spieler des letztjährigen Kaders verabschiedet. Die neue Saison in der 2. Basketball-Bundesliga startet Mitte September, der Spielplan