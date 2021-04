Dragons peilen im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg an

Noch einmal Vollgas geben wollen die Artland Dragons mit Flügelspieler Danielius Lavrinovicius.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Aufsteigen können die Artland Dragons in den Playoffs nicht mehr, dennoch soll es im letzten Heimspiel gegen Rostock ein Erfolgserlebnis geben.

Großen Druck verspürten die Artland Dragons schon zu Beginn der Playoffs in der ProA nicht. Als Achter waren die Quakenbrücker Basketballer eingezogen und wollten einfach mal sehen, was so möglich ist. Die vier bisher gespielten Partien hab