Kampf unter dem Korb: Dragons-Center Robert Oehle (rechts) im Duell mit dem Jenaer Julius Wolf.

Christoph Worsch

Jena. Mit drei Niederlagen ist man in den Playoffs der ProA normalerweise raus. Die Artland Dragons haben diese Marke mit dem 81:84 (40:43) bei Science City Jena bereits erreicht, dürfen aber noch weiterspielen. Möglich macht das den Quakenbrücker Basketballern der spezielle Playoffmodus in dieser Saison. In Jena verpassten es die Drachen dabei erneut, sich für eine gute Leistung zu belohnen.

So nah wie jetzt beim Spiel in Thüringen waren die Dragons in den Partien zuvor gegen Leverkusen und in Rostock nicht an einem Sieg. Doch dafür müssen in diesen Playoffs alle Puzzleteile passen und das war auch in Jena nicht der Fall. Erneu