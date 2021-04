Man kennt sich: Leon Okpara (links) im Duell in der Hauptrunde mit dem Jenaer Andrew Smith.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Kaum sind die Artland Dragons vom Playoffspiel in Rostock zurückgekehrt, sitzen sie auch schon wieder im Bus. Auf dem Programm steht für die Quakenbrücker Basketballer die nächste schwere Aufgabe. Am Freitag (19.30 Uhr) spielen sie bei Science City Jena und wollen im dritten Spiel der Gruppenphase den ersten Sieg einfahren.

Zeit die letzte Partie groß aufzuarbeiten und sich auf die kommende Aufgabe vorzubereiten war also gar nicht. Keine 40 Stunden lagen zwischen Ankunft und Abreise in Quakenbrück. Auf dem Programm stand also vor allem Regeneration und eine le