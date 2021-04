Den Überblick behalten wollen Adrian Breitlauch und die Artland Dragons bei Favorit Rostock.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Mit einer klaren Niederlage aus dem ersten Spiel gegen Leverkusen reisen die Artland Dragons am Dienstag (19.30 Uhr) zum nächsten Spiel der Playoffs in der ProA. Gegner ist Hauptrundenmeister und Aufstiegstopfavorit Rostock Seawolves.

Eine klare Sache also? Ganz so einfach ist es nicht, speziell nicht mit den Quakenbrücker Basketballern dieser Saison. Nicht zu lange grämenNatürlich tat die klare 84:102-Pleite gegen Leverkusen am Samstag sehr weh, immerhin sollte dort der