Die Artland Dragons hatten es im ersten Playoff-Spiel schwer gegen die erfahrenen Leverkusener.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons haben ihren Auftakt in die Playoffs am Samstag verloren. Die anfängliche Euphorie ist zwar noch nicht verschwunden – aber die unerfahrenen Drachen müssen schnell dazulernen, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Mit einer guten Portion Euphorie waren die Artland Dragons in ihre ersten Playoffs in der ProA gegangen. Weg ist diese nach dem ersten Spiel gegen die Bayer Giants Leverkusen zwar nicht, erhielt aber beim klaren 84:102 (52:49) einen Dä