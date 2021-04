Die Gegner der Artland Dragons in den Playoffs im Kurzporträt

Einer der besten Spieler der Liga ist der Rostocker Behnam Yakhchali (am Ball).

Rolf Kamper

Quakenbrück. Am Samstag beginnen in der ProA die Playoffs. Die Artland Dragons treffen in ihrer Gruppe auf drei unangenehme Teams, freuen sich aber auf die Herausforderung. Die Gegner im Überblick.

Rolf Kamper Ende Februar verloren die Artland Dragons das Heimspiel gegen Leverkusen mit 69:77. Auswärts gab es eine 89:92-Niederlage. Bayer Giants Leverkusen (5. in der Hauptrunde, Heim am 17. April, Au