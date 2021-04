Immer mit vollem Einsatz dabei: Dragons-Geschäftsführer Marius Kröger (rechts).

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons stehen in den Playoffs der ProA – und wollen daran nicht einfach nur teilnehmen, sondern auch etwas erreichen. Im Interview spricht Manager Marius Kröger über die anstehenden Playoffs, den Lizenzantrag für die BBL und Gründe für die Heimschwäche.

Am Samstag beginnt für die Artland Dragons die heißeste Phase der Saison. In den Playoffs, die in diesem Jahr in einem Gruppenmodus ausgetragen werden, treffen die Quakenbrücker Basketballer auf die Rostock Seawolves, Science City Jena und