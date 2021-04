Der beste Werfer der Liga: Gerel Simmons von den Artland Dragons.

Rolf Kamper

Quakenbrück. Am Samstag (19.30 Uhr) starten die Artland Dragons mit einem Heimspiel gegen die Bayer Giants Leverkusen in ihre ersten Playoffs in der ProA. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Quakenbrücker Basketballer zurecht zu den besten acht Teams der Saison gehören.

Basketball ist ein Sport der Zahlen. Fast alle Leistungen auf dem Feld werden in Statistiken erfasst und ergeben so ein mehr oder weniger klares Bild eines Spielers oder gesamten Teams. Eine exakte Bewertung ist allerdings nicht rein in Zah