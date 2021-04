In den Playoffs treffen die Artland Dragons mit Leon Okpara (Mitte) unter anderem auf die Rostock Seawolves (im Bild Michael Jos, links und Ronalds Zakis).

Rolf Kamper

Quakenbrück. Die Artland Dragons gehen als Tabellenachter in die Playoffs der ProA. Dort treffen die Quakenbrücker Basketballer ab dem kommenden Samstag auf drei hochkarätige Gegner, gegen die es in der Saison nur einen Sieg gab.

Den letzten Spieltag in der ProA konnten sich die Dragons entspannt von der heimischen Couch aus ansehen. Da 15 Mannschaften in der Liga spielen, hat an jedem Spieltag eine frei und das waren zum Abschluss eben die Drachen. Sie sahen, dass